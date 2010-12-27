Массовая авария спровоцировала страшную пробку в Кировском районе

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал.

Во вторник, 5 ноября, в Кировском районе столкнулись сразу пять автомобилей. Об этом петербуржцы сообщают в соцсетях.

Инцидент произошел на проспекте Стачек. Очевидцы заявили, что в аварии никто не пострадал. Однако, массовое ДТП спровоцировало километровую пробку.

"На Стачек после Трефолева ад, 5 или 6 машин, в сторону Кировского объезд по тротуару", —сказано в сообщении.

На место ДТП прибыли соответствующие службы. Полицейские выясняют причины аварии.

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Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Никита Киселев