Каршеринг получил камнем по крыше за перекрытую пешеходную дорожку

Петербуржцы пожалели арендованную машину за "прилетевшее" наказание.

Сегодня ночью у дома №33/3 по улице Композиторов неизвестный петербуржец наказал неправильно припаркованный автомобиль каршеринга. На фотографии очевидцев видно, что на крыше арендованной машины, полностью перегородившей пешеходную дорожку, красуется булыжник, и камень явно не положили, а бросили на автомобиль.

Пользователи в комментариях принялись жалеть машину: они посчитали, что, все-таки, виноват арендовавший ее человек, а не сам каршеринг. Другие отметили, что арендатор все равно заплатит за порчу каршеринга: теперь на крыше автомобиля вмятина от камня, а на дверце, судя по всему, от чьего-то пинка. Тем самым неумелый парковщик отплатит за перекрытую дорожку. Третьи и вовсе возмутились, что машину наказали. По их мнению, в городе настолько мало парковочных мест, что такие выходки можно простить.

Как же надоели те люди, которые портят чужую собственность. А парковочных мест всегда ОЧЕНЬ МАЛО!!!! Почему виноваты обычные люди, что им нужно парковать свои автомобили "не в том месте, не в то время" господи когда уже закончатся все те "люди", которым так не все равно на то, где паркуется человек. Проблема парковки - это не вина мирового населения, запомните Вы это уже!! – Алиса Васенина.

Ранее водитель каршеринга, скрываясь от погони, попал в ДТП в Петербурге.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное / ВКонтакте