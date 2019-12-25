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За пандемию коронавирусом в Петербурге заразились 1200 беременных женщин
Сегодня, 12:50
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Alena_Zinovieva

За пандемию коронавирусом в Петербурге заразились 1200 беременных женщин

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Восемь из них погибли.

В 2020 году новую коронавирусную инфекцию выявили у 1200 беременных женщин в Петербурге. Об этом журналистам рассказал руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ имени И. П. Павлова Виталий Беженарь.

1,6% заразившихся женщин перенесли коронавирус в тяжелой форме, им потребовалась реанимация, ИВЛ. Основная проблема в лечении была в том, что беременным пациенткам нельзя вводить некоторые препараты. Кроме того, врачи старались избежать инфицирования новорожденного ребенка.

За время пандемии от коронавируса умерли восемь беременных петербурженок. Каждый случай находится на пристальном внимании специалистов. На летальность оказывают влияние хронические заболевания у беременных, даже несмотря на возраст.

Ранее в ВОЗ усомнились, что человечество справится с КОВИД к концу года.

Фото: pixabay.com

Теги: беременность, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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