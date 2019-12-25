За пандемию коронавирусом в Петербурге заразились 1200 беременных женщин

Восемь из них погибли.

В 2020 году новую коронавирусную инфекцию выявили у 1200 беременных женщин в Петербурге. Об этом журналистам рассказал руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ имени И. П. Павлова Виталий Беженарь.

1,6% заразившихся женщин перенесли коронавирус в тяжелой форме, им потребовалась реанимация, ИВЛ. Основная проблема в лечении была в том, что беременным пациенткам нельзя вводить некоторые препараты. Кроме того, врачи старались избежать инфицирования новорожденного ребенка.

За время пандемии от коронавируса умерли восемь беременных петербурженок. Каждый случай находится на пристальном внимании специалистов. На летальность оказывают влияние хронические заболевания у беременных, даже несмотря на возраст.

Ранее в ВОЗ усомнились, что человечество справится с КОВИД к концу года.

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