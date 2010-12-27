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Сотрудники школы получили выговоры за отравление школьницы в туалете
Сегодня, 16:25
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lesjasap
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Сотрудники школы получили выговоры за отравление школьницы в туалете

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В Петербурге школьные охранник и завхоз наказаны за невыполнение обязанностей, которые подвели к отравлению 13-летней девочки.

В Северной столице двое сотрудников школьного заведения получили наказание. Администрация вынесла выговор  охраннику и замдиректору по хозяйственно-административной работе из-за отравления ученицы электронной сигаретой. Девочка покурила во время занятий, после чего ей стало плохо. Юную экспериментаторшу пришлось госпитализировать. 

Напомним, что инцидент произошел в стенах 605 школы в середине февраля. Сейчас семиклассница вернулась к урокам. Состояние 13-летней петербурженки оценивается как хорошее.

О дисциплинарном наказании сотрудников рассказал пресс-секретарь Выборгского района Петербурга Марина Сенкевич. По сведениям от чиновницы, детям удалось проникнуть в туалет во время уроков из-за отсутствия представителя охранной компании на рабочем месте. После курения, одна из девочек почувствовала ухудшение самочувствия. Школьницу забрали во время занятия и отвезли в 19 детскую городскую больницу имени Раухфуса.
 

Теги: выговор , отравление , электронная сигарета
Категории: Новости СПб

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    Сегодня 17:41

    Интересно, а будь они "на посту", как бы охранники могли помешать этой ... школьнице обкуриться в туалете? Вместе с ней, что ли, в женский туалет идти? Или обыск при входе устраивать? Абсурд, да и только! Следуя "логике" чиновницы, надо сажать не наркодилеров, а сотрудников МВД, которые их не поймали.

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