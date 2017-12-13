Электронная сигарета стала причиной госпитализации школьницы

Сегодня стало известно, что вечером 15 ферваля в Петербурге 14-летняя школьница была госпитализирована с симптомами отравления психотропом. Однако эта информация не подтвердилась.
Школьница попала в больницу после того, как выкурила электронную сигарету. Об этом Уполномоченному по правам ребенка Светлане Агапитовой рассказали в школе, где учится подросток.
О причине недомогания сообщил одноклассник, который покурил с ней вместе. Однако сама пострадавшая этот факт отрицает.
Сказали в пресс-службе Агапитовой
По словам директора школы, ученицу нельзя назвать «трудным подростком» и оценки у неё хорошие.
Несмотря на то, что СМИ сообщали о тяжелом состоянии девочки, все оказалось не так плохо. Реанимация не понадобилась, сейчас Таня находится в палате, но врачи намерены еще пару дней понаблюдать её состояние. Кроме того, с юной любительницей экспериментов работает психолог. Отравление психотропным препаратом не подтвердилось.
Отметили в аппарате детского омбудсмена
Жаль не окочюрилась. Стране было бы проще.