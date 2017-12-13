Электронная сигарета стала причиной госпитализации школьницы

Девочке стало плохо после электронной сигареты.

Сегодня стало известно, что вечером 15 ферваля в Петербурге 14-летняя школьница была госпитализирована с симптомами отравления психотропом. Однако эта информация не подтвердилась.

Школьница попала в больницу после того, как выкурила электронную сигарету. Об этом Уполномоченному по правам ребенка Светлане Агапитовой рассказали в школе, где учится подросток.

О причине недомогания сообщил одноклассник, который покурил с ней вместе. Однако сама пострадавшая этот факт отрицает. Сказали в пресс-службе Агапитовой

По словам директора школы, ученицу нельзя назвать «трудным подростком» и оценки у неё хорошие.