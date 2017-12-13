В школе на проспекте Просвещения 13-летняя девочка отравилась психотропом

На севере Петербурга из школы медики увезли девочку, которая отравилась препаратами.

Из школьного учреждения на проспекте Просвещения экстренно госпитализировали 13-летнюю девочку. У нее диагностировали острое отравление. Пострадавшую направили в городскую детскую больницу имени Раухфуса.

Инцидент произошел в вечернее время 15 февраля. Диспетчеру скорой помощи поступил вызов о плохом самочувствии подростка. Медики забрали юную петербурженку из дома под номером 46 корпус 3. Там располагается школа.

В настоящее время состояние пациентки оценивается как средней тяжести. Чем именно отравилась больная - неизвестно. По предварительной версии ученица приняла психотропное вещество. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы. Ситуацией заинтересовались представители службы по делам несовершеннолетних.

