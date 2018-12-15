Пассажира самолёта из Махачкалы в Пулково встретили полицейские из-за курения на борту

Он курил электронную сигарету в туалете.

В Пулково к административной ответственности привлекли пассажира самолёта, который закурил электронную сигарету во время полёта. Об этом сообщила пресс-служба ЛО МВД России в а/п Пулково.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Пулково поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на стоянку воздушных судов к борту авиалайнера, прибывающего из Махачкалы в Петербург. Дело в том, что 35-летний уроженец Новосибирской области во время полета закурил электронную сигарету в туалете самолёта.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пассажир самолета из Казани в Петербург закурил на борту.

