Во время матча ЖХЛ на лед выпала электронная сигарета у петербургской хоккеистки

Инцидент не повлиял на ход игры ЖХЛ в Петербурге.

Во время матча Женской хоккейной лиги между петербургским "Динамо-Нева" и уфимской "Агиделью" на лед выпала электронная сигарета.

Инцидент произошёл во втором периоде. По видеозаписи матча невозможно точно определить, у кого выпала сигарета, но ближе всех к предмету находилась форвард "Динамо-Нева" Ксения Пономарева.

Один из игроков команды "Агидель" заметил посторонний предмет на льду, после чего судьи остановили игру и провели короткое совещание. Дисциплинарные меры не применялись, так как подобные случаи не регламентированы правилами.

Ранее похожий случай произошёл в КХЛ: форвард "Ак Барса" Никита Дыняка уронил мобильный телефон во время матча с "Авангардом" и также не понёс наказания.

Ранее Piter.TV писал, как менялся СКА этим летом.

Фото: Pxhere