За оскорбление защитника Отечества предложили сажать на три года

Среди санкций кроме лишения свободы предусматривается штраф до трех миллионов рублей.

За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны защитника Отечества предложили сажать на три года. Об этом говорится в поправках к законопроекту, который направлен в Госдуму. Об этом пишет "360".

Отмечается, что при отягчающих обстоятельствах срок лишения свободы может составить пять лет. Поправки вносятся в Уголовный кодекс. Среди санкций кроме лишения свободы предусматривается штраф до трех миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет.

Если преступление будет совершено группой лиц либо, через СМИ и интернет, то размер штрафа составит от двух до пяти миллионов рублей. Также в этом случае срок лишения свободы может составить до пяти лет.

Ранее Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина".

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