Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина"

Куда этапировали политика, неизвестно.

Политика Алексея Навального, осуждённого по делу "Ив Роше" на 2 года и шесть месяцев, этапировали из СИЗО "Матросская Тишина". Об этом на своей странице в Twitter сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России". Вадим Кобзев, адвокат

По его словам, о том, куда этапировали политика, неизвестно. Защитникам сообщили, что Навального вывезли из СИЗО, но в каком направлении — не сказали.

Кобзев рассказал, что ожидает, что в момент прибытия Навального о его месте нахождения сообщат родственникам.

Ранее адвокаты Навального получили текст приговора по клевете на ветерана.

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