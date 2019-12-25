Адвокаты Навального получили текст приговора по клевете на ветерана

Адвокаты Алексея Навального получили текст полный текст приговора по уголовному делу о клевете на ветерана. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала юрист Ольга Михайлова.
Мы еще не подали апелляционную жалобу на приговор - только вчера получили его полный текст
Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального
Напомним, что согласно постановлению суда российский оппозиционер проведет в местах заключения почти 2,5 года, так как год из назначенных 3,5 он уже отбыл. Также Навальный должен выплатить Игнату Артеменко штраф в размере 850 тысяч рублей.
Защита Навального обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы.
Фото: Telegram/BAZA
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