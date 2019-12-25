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Адвокаты Навального получили текст приговора по клевете на ветерана
Сегодня, 12:11
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lesjasap

Адвокаты Навального получили текст приговора по клевете на ветерана

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Сторона защиты еще не подала жалобу на постановление суда.

Адвокаты Алексея Навального получили текст полный текст приговора по уголовному делу о клевете на ветерана. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала юрист Ольга Михайлова. 

Мы еще не подали апелляционную жалобу на приговор - только вчера получили его полный текст

Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального

Напомним, что согласно постановлению суда российский оппозиционер проведет в местах заключения почти 2,5 года, так как год из назначенных 3,5 он уже отбыл. Также Навальный должен выплатить Игнату Артеменко штраф в размере 850 тысяч рублей.

Защита Навального обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы.

Фото: Telegram/BAZA

Теги: алексей навальный, клевета, ольга михайлова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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