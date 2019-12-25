За оскорбление русских в СИЗО отправили 37-летнего мигранта

Следствие полагает, что обвиняемый в автобусе хотел унижать пассажиров по расовому признаку и национальности. Выходец из ближнего зарубежья осознавал, что делал.

В четверг, 6 октября, Приморский суд Петербурга отправил в СИЗО мигранта, который в автобусе заявил, что "обожает унижать русских". Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Днем ранее 37-летнему мужчине предъявили обвинение. Он полностью признал вину и просил отправить его под домашний арест. Следствие полагает, что обвиняемый в автобусе хотел унижать пассажиров по расовому признаку и национальности. Выходец из ближнего зарубежья осознавал, что делал.

В Сети распространился ролик, где этот нетрезвый мужчина сел в автобус № 208. В районе станции метро "Удельная" он начал кричать семейной паре с трёхлетним ребёнком, что он "обожает унижать русских", и их скоро будут убивать. Позже полицейские выяснили, что обвиняемый живет с матерью в Красногвардейском районе. Мигранта передали следователям для проведения процессуальных действий.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области