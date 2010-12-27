За организацию свалки с опасными отходами петербуржец заплатит 26 млн рублей

Проверка установила, что в землю попали не только строительные отходы, но и опасные.

Организатора свалки в Шушарах оштрафовали на 26 млн рублей. В такую сумму оценили ущерб, причиненный почве отходами 1-го класса опасности.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и назначил ему штраф. На Софийской улице около 117/3 специалисты Росприроднадзора по СЗФО зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Нарушителя признали виновным еще в 2017 году, а в течение этого периода рассчитывали ущерб, причиненный действиями мужчины. Росприроднадзор установил сумму компенсации почвам, ущерб взыскивался в судебном порядке по иску прокуратуры.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на бывшей территории мясокомбината на Дизельном проезде хотят открыть парк развлечений.

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