На бывшей территории мясокомбината на Дизельном проезде хотят открыть парк развлечений

Парк развлечений - лишь один из вариантов по благоустройству территории.

Бывшую территорию мясокомбината "Самсон" вдоль Дизельного проезда планируют благоустроить, сейчас там образовалась несанкционированная свалка около жилых домов, сообщил "Петербургский дневник". Глава Московского района Владимир Ушаков рассказал, какие есть варианты преображения территории.

Одно из предложений - зеленая зона с детской площадкой и спортивными сооружениями, большой парк развлечений. Для строительства хотят привлечь инвесторов. Проект должен учитывать социальную обеспеченность ближайших кварталов.

Со времен мясокомбината на Дизельном проезде установлены скульптуры быков, они останутся на месте, так как находятся под надзором комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вместо рынка на "Старой Деревне" появятся гостиница и паркинг.

Фото: metallostroy.org