За октябрь в Петербурге и Ленобласти нашли более 300 боеприпасов времен ВОВ

Все боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили.

Представители Западного военного округа (ЗВО) рассказали, что за октябрь в Петербурге и Ленобласти нашли более 300 боеприпасов и снарядов времен Великой Отечественной войны. Об итогах работы мобильных групп разминирования 31 октября сообщили в пресс-службе ЗВО.

Там отметили, что снаряды были найдены на строительных площадках, в лесу и на частных садовых участках.

В ЗВО вспомнили, что однажды в Пушкинском районе на месте строительства будущей железнодорожной станции саперы вывезли более 3 кг тротилового вещества, а также около десятка мин и артснарядов разного калибра, которые сохранили взрывную способность. Все боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили.

Группам разминирования приходится работать с более 10 заявками ежедневно на территории двух регионов, отметили в ЗВО.

Ранее мы сообщали о том, что в здании штаба ЗВО Минобороны на Невском проспекте капитально отремонтируют фасады и кровлю. Работы разрешены до 15 мая.

Фото: пресс-служба ЗВО