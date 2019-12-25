В здании штаба ЗВО Минобороны на Невском проспекте капитально отремонтируют фасады и кровлю

Работы разрешены до 15 мая.

Дом №4 по Невскому проспекту ждет капремонт фасадов и кровли: 23 октября ГАТИ выдала ордер на установку строительных лесов у здания штаба ЗВО Минобороны. Об этом рассказала пресс-служба инспекции.

Отмечается, что производство работ разрешено до 15 мая следующего года. Заказчиком работ выступило ФКП "Управление заказчика КС Минобороны России", сам ремонт проведет "Главное военно-строительное управление №4". Кроме того, ГАТИ одобрила благоустройство сквера на Новосмоленской набережной, в ходе которого на территории установят уличную мебель, сделают щебеночное покрытие, озеленят площадку и устроят систему отвода поверхностных и дренажных вод. Производство работ разрешено до 1 октября следующего года.

Ранее мы писали, что башню со шпилем Дома причта на проспекте Обуховской Обороны отремонтируют до конца 2020 года.

Фото:Александр Чернега / walkspb.ru