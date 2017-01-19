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В Петербурге сожгли десять тысяч зараженных цветов
Сегодня, 12:26
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himif

В Петербурге сожгли десять тысяч зараженных цветов

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В топку отправились розы, гвоздики, рододендроны и другие цветы.

Более 10 тысяч зараженных срезанных цветов из Нидерландов, Кении, Колумбии и Израиля уничтожили 13 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля привезенной в город партии сотрудники управления выявили опасных и еще живых вредителей – западного цветочного трипса табачной белокрылки. Факт подтвердился и исследованиями ветеринарной лаборатории. Из-за насекомых пришлось отправить в топку более  трех тысяч хризантем, тысячу гвоздик, более 5000 эустом, а также розы, рододендроны и гелиантусы.

Ранее Россельхознадзор уничтожил 21 тонну мандаринов.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Теги: зараженные цветы, россельхонадзор, уничтожение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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