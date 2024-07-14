Минобороны показало кадры уничтожения немецкого ЗРК IRIS-T

Расчеты ОТРК "Искандер" нанесли удар по выявленной цели.

Минобороны показало видео уничтожения пусковой установки немецкого ЗРК IRIS-T в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты ОТРК "Искандер" наносят удар по выявленной цели. Операторами беспилотной авиации ВС РФ были выявлены боевые машины ЗРК противника на подготовленной огневой позиции. Боевые действия велись в районе населенного пункта Волосское. Средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение пусковой установки немецкой ЗРК.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ.

Видео: Минобороны России