Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ

Общие потери противника составили более 100 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

Поражение живой силе и технике двух мехбригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны противника нанесли в районах Новоданиловки, Токаревки, Малой Токмачки и Херсона. Общие потери ВСУ составили более 100 военнослужащих. Также российские войска уничтожили три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Су-34 ударил по пункту дислокации ВСУ авиабомбой ФАБ-3000.

Видео: Минобороны России