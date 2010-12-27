Россельхознадзор уничтожил 21 тонну мандаринов

Сотрудники петербургского Россельхознадзора, сотрудники экономической полиции и таможенные служащие приехали с проверкой на Софийскую овощебазу, где нашли тонны запрещенных к ввозу мандаринов.
На помойку отправили 21 тонну фруктов. Причиной тому стала неверная маркировка, на которой указана страна происхождения – США, а производитель – фирма в Стамбуле. Принять товар должна была компания "Фортуна", которая теперь свой товар не получит.
Ранее из Пулково в Петербург не пустили пять килограммов хурмы с клопами.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 7 )
Почему не отдавать эти фрукты животным в приют "Велес"? Они ведь все время просят о помощи, там крупные зверюшки им много надо овощей и фруктов, проявите милосердие
Воистину бесхозяйственность и какое то жлобство.Некоторые дети и не видят фруктов,животные тоже могли бы полакомиться.Грустно и очень позорно.Стыдиться надо такого новостного повода.
Хоть бы в приют для животных отдалибы, хоть наши меншие друзья с удовольствием подкосились бы...
жачем детские дома ... легче выкинуть в помойку...
А в детские дома раздать ума не хватает?
Вата должна страдать!
Идиоты