Россельхознадзор уничтожил 21 тонну мандаринов

Причиной тому стала неверная маркировка.

Сотрудники петербургского Россельхознадзора, сотрудники экономической полиции и таможенные служащие приехали с проверкой на Софийскую овощебазу, где нашли тонны запрещенных к ввозу мандаринов.

На помойку отправили 21 тонну фруктов. Причиной тому стала неверная маркировка, на которой указана страна происхождения – США, а производитель – фирма в Стамбуле. Принять товар должна была компания "Фортуна", которая теперь свой товар не получит.

Ранее из Пулково в Петербург не пустили пять килограммов хурмы с клопами.

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