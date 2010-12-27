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Россельхознадзор уничтожил 21 тонну мандаринов
Сегодня, 15:37
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nastya960

Россельхознадзор уничтожил 21 тонну мандаринов

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Причиной тому стала неверная маркировка.

Сотрудники петербургского Россельхознадзора, сотрудники экономической полиции и таможенные служащие приехали с проверкой на Софийскую овощебазу, где нашли тонны запрещенных к ввозу мандаринов.

На помойку отправили 21 тонну фруктов. Причиной тому стала неверная маркировка, на которой указана страна происхождения – США, а производитель – фирма в Стамбуле. Принять товар должна была компания "Фортуна", которая теперь свой товар не получит.

Ранее из Пулково в Петербург не пустили пять килограммов хурмы с клопами.

Фото: Pixabay 

 

Теги: мандарины, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 7 )

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Аноним
Сегодня 16:08

Почему не отдавать эти фрукты животным в приют "Велес"? Они ведь все время просят о помощи, там крупные зверюшки им много надо овощей и фруктов, проявите милосердие

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Аноним
Сегодня 16:30

Воистину бесхозяйственность и какое то жлобство.Некоторые дети и не видят фруктов,животные тоже могли бы полакомиться.Грустно и очень позорно.Стыдиться надо такого новостного повода.

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Сегодня 16:18

Хоть бы в приют для животных отдалибы, хоть наши меншие друзья с удовольствием подкосились бы... 

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Сегодня 16:07

 жачем детские дома ... легче выкинуть в помойку...  

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Сегодня 15:52

А в детские дома раздать ума не хватает? 

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Сегодня 16:17

Вата должна страдать!

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Сегодня 16:15

Идиоты

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