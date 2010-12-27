Из Пулково в Петербург не пустили пять килограммов хурмы с клопами

Это первый случай обнаружения данного вредного организма.

Сотрудники Россельхознадзора в Санкт-Петербурге обнаружили в азербайджанской хурме клопа дубовая кружевница. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На территории склада грузового терминала аэропорта "Пулково" специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль "пробной" партии свежей хурмы из Азербайджана, общим весом 5 килограммов. Перед началом поставок экспортер отправил образец продукции для подтверждения соответствия установленным требованиям действующих технических регламентов Таможенного Союза.

В результате лабораторной экспертизы было установлено наличие в продукции живого имаго карантинного для стран Евразийского экономического союза объекта – клопа дубовая кружевница (Corythucha arcuate Say). Это первый случай обнаружения данного вредного организма. Выпуск зараженной хурмы запрещен.

Ранее Россельхознадзор развернул на границе с Белоруссией крупную партию яблок.

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