Из Пулково в Петербург не пустили пять килограммов хурмы с клопами

Сотрудники Россельхознадзора в Санкт-Петербурге обнаружили в азербайджанской хурме клопа дубовая кружевница. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На территории склада грузового терминала аэропорта "Пулково" специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль "пробной" партии свежей хурмы из Азербайджана, общим весом 5 килограммов. Перед началом поставок экспортер отправил образец продукции для подтверждения соответствия установленным требованиям действующих технических регламентов Таможенного Союза.
В результате лабораторной экспертизы было установлено наличие в продукции живого имаго карантинного для стран Евразийского экономического союза объекта – клопа дубовая кружевница (Corythucha arcuate Say). Это первый случай обнаружения данного вредного организма. Выпуск зараженной хурмы запрещен.
Ранее Россельхознадзор развернул на границе с Белоруссией крупную партию яблок.
Фото: pixabay
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