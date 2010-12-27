Россельхознадзор развернул на границе с Белоруссией крупную партию яблок

В минувшие выходные на российско-белорусской границе в ФКП "Лобок" сотрудники Россельхознадзора задержали 20,5 тонн свежих яблок, сообщает пресс-центр службы.
Яблоки отправила крупная белорусская компания, занимающаяся оптовой закупкой и реализацией фруктов и овощей в Беларуси и России.
Как выяснилось, через этот фитосанитарный пункт с октября разрешено провозить только продукцию низкого риска, среди них – картофель, морковь, некоторые другие овощи и земляника из Беларуси.
Более 20 тонн фруктов, готовых заехать в Петербург на автомобильном транспорте, были вынуждены отправиться обратно на родину.
Ранее в Северную столицу не пустили зараженный салат-латук.
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
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