11,5 тонн салата из Ирана уничтожат из-за цветочного вредителя

Зараженный латук приехал сегодня в Большой порт Петербурга.

В Большом порту Петербурга задержали карантинный салат-латук, прибывший из Ирана, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Как выяснилось, в ходе проверки продукции в растениях обнаружили насекомых – цветочного трипса. Опасный вредитель был в жизнеспособном состоянии, чем и делал партию свежего салата в 11,5 тонн непригодной для ввоза в город и, тем более, реализации и употребления.

В службе подчеркнули, что это первый случай обнаружения цветочного трипса в иранском салате.

Теперь 1,5 тонн карантинной продукции уничтожат.

Днем раньше в Большом порту Петербурга задержали 25 тонн кокосовой стружки.

Фото: pixabay