В Большом порту Петербурга задержали 25 тонн кокосовой стружки

Инспектор управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провел карантинный фитосанитарный контроль 25 тонн кокосовой стружки. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Продукцию из Филиппин не пустили в Петербург из-за нарушения правил. Все дело в том, что национальная организация по карантину и защите растений Филиппин выдала фитосанитарный сертификат после фактического убытия продукции из этой страны. Информации о том, что данный сертификат был выписан вместо другого, нет. Сейчас груз задержан.
Кокосовую стружку используют в качестве украшения кондитерских изделий, мороженого.
Ранее Россельхознадзор рассказал, что считает глазированные сырки самым опасным творожным продуктом.
Фото: pixabay
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