В Большом порту Петербурга задержали 25 тонн кокосовой стружки

Продукцию из Филиппин не пустили в Петербург из-за нарушения правил.

Инспектор управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провел карантинный фитосанитарный контроль 25 тонн кокосовой стружки. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Продукцию из Филиппин не пустили в Петербург из-за нарушения правил. Все дело в том, что национальная организация по карантину и защите растений Филиппин выдала фитосанитарный сертификат после фактического убытия продукции из этой страны. Информации о том, что данный сертификат был выписан вместо другого, нет. Сейчас груз задержан.

Кокосовую стружку используют в качестве украшения кондитерских изделий, мороженого.

Ранее Россельхознадзор рассказал, что считает глазированные сырки самым опасным творожным продуктом.

Фото: pixabay