Россельхознадзор считает глазированные сырки самым опасным творожным продуктом

В ведомстве дали рекомендации по покупке данного продукта.

В Россельхознадзоре рассказали почему глазированные сырки опасны для здоровья. Специалисты отметили, что зачастую продукт приобретается именно для детей. Однако в составе данного творожного продукта содержится большое количество пальмового масла и сахара.

Эксперты пояснили, что сырки изготавливают из низкопробного сырья, в котором содержатся глицидиловые эфиры. В большом количестве они могут спровоцировать мутации ДНК и онкозаболевания. Ранее в "Роскавестве" заявили, что ни одна торговая марка не может получить знак качества из-за несоответствия стандартам.

Покупателям советуют обращать внимание на срок годности изделия. Лучше брать товар в начале срока годности. Хранить глазированные сырки можно при температуре не выше 4 градусов по Цельсию, а дома - и вовсе в морозильной камере. За полчаса до употребления их нужно начать размораживать.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскачество дало рекомендации родителям по составлению завтраков для школьников.

Фото: yandex.kz

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