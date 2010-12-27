  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россельхознадзор считает глазированные сырки самым опасным творожным продуктом
Сегодня, 15:23
116
lesjasap

Россельхознадзор считает глазированные сырки самым опасным творожным продуктом

0 0

В ведомстве дали рекомендации по покупке данного продукта.

В Россельхознадзоре рассказали почему глазированные сырки опасны для здоровья. Специалисты отметили, что зачастую продукт приобретается именно для детей. Однако в составе данного творожного продукта содержится большое количество пальмового масла и сахара.

Эксперты пояснили, что сырки изготавливают из низкопробного сырья, в котором содержатся глицидиловые эфиры. В большом количестве они могут спровоцировать мутации ДНК и онкозаболевания. Ранее в "Роскавестве" заявили, что ни одна торговая марка не может получить знак качества из-за несоответствия стандартам. 

Покупателям советуют обращать внимание на срок годности изделия. Лучше брать товар в начале срока годности. Хранить глазированные сырки можно при температуре не выше 4 градусов по Цельсию, а дома - и вовсе в морозильной камере. За полчаса до употребления их нужно начать размораживать.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскачество дало рекомендации родителям по составлению завтраков для школьников.

Фото: yandex.kz

Видео: YouTube/
 

Теги: глазированные сырки, россельхознадзор
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии