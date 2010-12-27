Россельхознадзор считает глазированные сырки самым опасным творожным продуктом

В Россельхознадзоре рассказали почему глазированные сырки опасны для здоровья. Специалисты отметили, что зачастую продукт приобретается именно для детей. Однако в составе данного творожного продукта содержится большое количество пальмового масла и сахара.
Эксперты пояснили, что сырки изготавливают из низкопробного сырья, в котором содержатся глицидиловые эфиры. В большом количестве они могут спровоцировать мутации ДНК и онкозаболевания. Ранее в "Роскавестве" заявили, что ни одна торговая марка не может получить знак качества из-за несоответствия стандартам.
Покупателям советуют обращать внимание на срок годности изделия. Лучше брать товар в начале срока годности. Хранить глазированные сырки можно при температуре не выше 4 градусов по Цельсию, а дома - и вовсе в морозильной камере. За полчаса до употребления их нужно начать размораживать.
Ранее Piter.tv писал о том, что Роскачество дало рекомендации родителям по составлению завтраков для школьников.
Фото: yandex.kz
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