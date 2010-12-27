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В воскресенье в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков
Сегодня, 7:09
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Alena_Zinovieva

В воскресенье в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков

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Начало рабочей недели обещает быть мокрым и ветреным.

За воскресенье и ночь понедельника в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков. А в сентябре она равна 69 мм. Об этом сообщил в Facebook специалист метеоцентра "Фобос" Михаил Леус.

По словам Леуса, город на Неве находится во власти активного циклона. Поэтому начало рабочей недели в Петербурге будет мокрым и ветреным. Небо постепенно затянут плотные облака, а затем на город обрушится стена ливня.

Кроме того, 16 сентября в Северной столице ожидается порывистый ветер. Температура воздуха в понедельник составит плюс 11-13 градусов. Атмосферное давление продолжит падать – до 742 мм ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Ранее мы писали, что в небе над Финским заливом заметили смерч.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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