В небе над Финским заливом заметили смерч

Природное явление попало на видео.

Вечером 15 сентября жители поселка Ушково Курортного района Петербурга заметили смерч над Финским заливом. Очевидцы поделились фото и видео с природным явлением в сети.

Смерч появился около 19:30 мск. На записи видно белую воронку, которая спускается с облаков прямо на воду. Некоторые интернет-пользователи отметили красоту природного явления. Что повлияло на возникновение воронки, и когда она исчезла, не сообщается.

Ранее над Петропавловской крепостью заметили солнечное гало.

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