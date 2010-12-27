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Над Петропавловской крепостью заметили солнечное гало
Сегодня, 21:00
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EvaRaskol

Над Петропавловской крепостью заметили солнечное гало

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Петербуржцы отметили, что это признак приближающихся холодов.

Вечером 25 августа петербуржцы заметили в небе над городом необычное природное явление – солнечное гало. Его наблюдали в самом центре Северной столицы – над Петропавловской крепостью.

Отметим, солнечное гало чаще всего возникает зимой из-за застрявших в перистых облаках на высоте 5-10 км над землей кристаллах льда. В летний период этот феномен появляется при преломлении солнечного света в тех же перистых облаках.

Появление гало предвещает наступление холодов и дождей. Кроме того, раньше это явление считали предвестником большой беды. 

Ранее Piter.TV сообщал, что в понедельник в Петербург снова вернутся кратковременные дожди.

Фото: Telegram / Мегаполис

 

Теги: гало, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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