Над Петропавловской крепостью заметили солнечное гало

Петербуржцы отметили, что это признак приближающихся холодов.

Вечером 25 августа петербуржцы заметили в небе над городом необычное природное явление – солнечное гало. Его наблюдали в самом центре Северной столицы – над Петропавловской крепостью.

Отметим, солнечное гало чаще всего возникает зимой из-за застрявших в перистых облаках на высоте 5-10 км над землей кристаллах льда. В летний период этот феномен появляется при преломлении солнечного света в тех же перистых облаках.

Появление гало предвещает наступление холодов и дождей. Кроме того, раньше это явление считали предвестником большой беды.

Ранее Piter.TV сообщал, что в понедельник в Петербург снова вернутся кратковременные дожди.

Фото: Telegram / Мегаполис