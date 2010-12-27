Над Петропавловской крепостью заметили солнечное гало

Вечером 25 августа петербуржцы заметили в небе над городом необычное природное явление – солнечное гало. Его наблюдали в самом центре Северной столицы – над Петропавловской крепостью.
Отметим, солнечное гало чаще всего возникает зимой из-за застрявших в перистых облаках на высоте 5-10 км над землей кристаллах льда. В летний период этот феномен появляется при преломлении солнечного света в тех же перистых облаках.
Появление гало предвещает наступление холодов и дождей. Кроме того, раньше это явление считали предвестником большой беды.
Ранее Piter.TV сообщал, что в понедельник в Петербург снова вернутся кратковременные дожди.
Фото: Telegram / Мегаполис
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