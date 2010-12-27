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В понедельник в Петербург снова вернутся кратковременные дожди
Сегодня, 17:11
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EvaRaskol

В понедельник в Петербург снова вернутся кратковременные дожди

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Но тепло в городе останется.

В ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали о погоде в Петербурге на понедельник, 26 августа. 

Так, в городе на Неве весь день ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер подует юго-западный, западный 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха достигнет 15 градусов выше нуля, в окрестностях местами будет до +10. Днем в городе снова станет тепло – температура превысит +20 градусов. 

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что последняя декада августа в Петербурге будет дождливой.

Фото: Pixabay

Теги: дожди, петербург, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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