В понедельник в Петербург снова вернутся кратковременные дожди

Но тепло в городе останется.

В ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали о погоде в Петербурге на понедельник, 26 августа.

Так, в городе на Неве весь день ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер подует юго-западный, западный 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха достигнет 15 градусов выше нуля, в окрестностях местами будет до +10. Днем в городе снова станет тепло – температура превысит +20 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что последняя декада августа в Петербурге будет дождливой.

Фото: Pixabay