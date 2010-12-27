Синоптики: последняя декада августа в Петербурге будет дождливой

Во вторник, 20 августа, синоптики заявили, что последняя декада августа в Петербурге будет дождливой. Об этом сообщили специалисты портала Gismeteo.
Так, с 21 августа город прогреется до 19 градусов тепла, однако хорошую погоду омрачит кратковременный дождь и гроза. Такая погода продлится до конца этой недели. Также эксперты отметили, что 26 августа, в понедельник, столбик термометра покажет +26 градусов тепла.
А вот в начале сентября Петербург погрузится в настоящую осень. Петербуржцев ожидает резкое падение температуры до 11 градусов тепла.
Ранее мы сообщали о том, что рейс из Петербурга в Мюнхен вернулся в Пулково: подробности инцидента.
Фото:pixabay
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