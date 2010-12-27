Синоптики: последняя декада августа в Петербурге будет дождливой

Однако, в городе будет тепло до начала сентября.

Во вторник, 20 августа, синоптики заявили, что последняя декада августа в Петербурге будет дождливой. Об этом сообщили специалисты портала Gismeteo.

Так, с 21 августа город прогреется до 19 градусов тепла, однако хорошую погоду омрачит кратковременный дождь и гроза. Такая погода продлится до конца этой недели. Также эксперты отметили, что 26 августа, в понедельник, столбик термометра покажет +26 градусов тепла.

А вот в начале сентября Петербург погрузится в настоящую осень. Петербуржцев ожидает резкое падение температуры до 11 градусов тепла.

Ранее мы сообщали о том, что рейс из Петербурга в Мюнхен вернулся в Пулково: подробности инцидента.

Фото:pixabay