Самолет Lufthansa вернулся в Пулково вместо Мюнхена

По техническим причинам пилоты вынуждены были сделать круг и вернуться в Петербург.

Самолет, летевший из Петербурга в Мюнхен, вынужден был вернуться в аэропорт "Пулково". Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы", борт LH 2565А благополучно приземлился в Петербурге в 17:31. Самолет вылетел из аэропорта "Пулково" в 16:50, долетел до границы с Эстонией и вернулся обратно. По словам пресс-службы, это произошло по техническим причинам.

По данным Piter.TV, на лобовом стекле самолета могла образоваться трещина.

По данным справочного центра авиакомпании "Lufthansa", борт отправится в Мюнхен в 18:25. Он прибудет в немецкий город в 20:10.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что самолет авиакомпании Air France, летевший из Москвы во Францию ,экстренно сел в Люксембурге.

Фото: flightradar24.com