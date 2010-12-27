Самолет Lufthansa вернулся в Пулково вместо Мюнхена

Самолет, летевший из Петербурга в Мюнхен, вынужден был вернуться в аэропорт "Пулково". Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы", борт LH 2565А благополучно приземлился в Петербурге в 17:31. Самолет вылетел из аэропорта "Пулково" в 16:50, долетел до границы с Эстонией и вернулся обратно. По словам пресс-службы, это произошло по техническим причинам.
По данным Piter.TV, на лобовом стекле самолета могла образоваться трещина.
По данным справочного центра авиакомпании "Lufthansa", борт отправится в Мюнхен в 18:25. Он прибудет в немецкий город в 20:10.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что самолет авиакомпании Air France, летевший из Москвы во Францию ,экстренно сел в Люксембурге.
Фото: flightradar24.com
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