За один день в Петербурге угнали девять корейских автомобилей

Это произошло в разных районах города.

В четверг, 4 июля, сразу девять автовладельцев сообщили в полицию об угоне их машин, передает "Фонтанка.ру". Все авто принадлежат южнокорейской компании "Киа".

Своих транспортных средств лишились водители из Выборгского, Приморского, Красногвардейского, Красносельского, Московского, Невского районов.

Серией автоугонов занялись правоохранители. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Дунайском проспекте у замдиректора компании украли иномарку за 7 млн рублей.

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