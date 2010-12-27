На Дунайском проспекте у женщины угнали машину за 7 млн рублей

Это произошло, пока она была в торговом центре.

В Московском районе у петербурженки украли Lexus за 7,3 млн рублей. Об этом 4 июля сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, владелица оставила свою иномарку около торгового центра по адресу Дунайский проспект 27, корпус 1. Через несколько часов она вернулась на парковку, но автомобиля не было. Ущерб она оценила в 7,3 млн рублей.

Машина появилась у 33-летней женщины несколько месяцев назад. Пострадавшая работает заместителем генерального директора в одной из петербургских компаний.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с начала года в Петербурге расселили более 1,8 тыс. коммуналок.

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