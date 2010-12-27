За очередью в Эрмитаж можно будет следить онлайн

Функция появится уже в 2020 году.

С нового, 2020, года на сайте Эрмитажа появится новая функция. На нем можно будет онлайн увидеть фактическую длину очереди с камер видеонаблюдения, заявил Михаил Пиотровский на ежегодной итоговой пресс-конференции в Эрмитажном театре..

Директор Эрмитажа анонсировал и другие нововведения. Так, с середины года в арке на входе в Большой двор появится стеклянный павильон, в котором установят рамки для сканирования вещей посетителей. Так планируется ускорить процесс прохождения проверки и разгрузить внутреннее фойе.

На пресс-конференции отметили, что на данный момент главный музей Петербурга за 2019 год посетило 4,2 миллиона человек. Из них 1,2 миллиона увидели экспозиции бесплатно.

Ранее на Piter.TV: на главной площади Петербурга покажут фильм-перфоманс Яна Фабра.

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