На главной площади Петербурга покажут фильм-перфоманс Яна Фабра

Видео-перфоманс бельгийского художника Яна Фабра под названием "Любовь - высшая сила" представят на Дворцовой площади. Событие проводится в честь Дня основания Государственного Эрмитажа 7 декабря, сообщили в официальном паблике музея "Вконтакте".
В этом году Эрмитаж празднует 255 лет, в связи с чем он приготовил особую программу. Одним из ее элементов стал показ фильма Фабра. Главный герой произведения - рыцарь, проходящий по залам Зимнего дворца и Нового Эрмитажа. Персонаж прикасается губами к рамам картин, мебели, дверям, выражая тем самым почтение к искусству.
Показ фильма проходит с 10.30 до 22.00. Попасть на него может любой желающий.
Вместе с этим в Николаевском зале музея в субботу открывается масштабная выставка "Это сам Потемкин!" К 280-летию Светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического". По традиции индивидуальные посетители в этот день могут пройти в музей бесплатно.
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Фото: Piter.tv
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