За обликом нежилых зданий Петербурга будет следить комитет по градостроительству

Ведомство разработает перечень критериев и норм.

В понедельник, 1 марта, в Смольном прошло рабочее совещание с членами городского правительства, на котором губернатор города Александр Беглов сообщил о новых полномочиях комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Ведомство будет следить за обликом нежилых зданий и разработает для этого перечень критериев и норм. По словам главы города, контролировать нужно не только архитектуру жилых объектов, но и зданий иного назначения.

В нашем городе должны строиться новые здания высокой архитектурной ценности. На это нужно ориентировать строителей, архитекторов и заказчиков Александр Беглов.

Глава города поручил ведомству подготовить необходимые документы к апрелю.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали строительство нового корпуса больницы Святого Великомученика Георгия.

Фото: Piter.TV