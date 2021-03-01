В Петербурге начали строительство нового корпуса больницы Святого Великомученика Георгия

Объект должны ввести в эксплуатацию под конец этого года.

В первый день весны, 1 марта, на Северном проспекте №1 заложен первый кирпич нового корпуса Городской больницы Святого Великомученика Георгия. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Губернатор Александр Беглов присутствовал на торжественной церемонии. По его словам, в этот день заложен корпус-трансформер, который будет оказывать не только плановую помощь, но и в случае необходимости будет трансформирован для больных с коронавирусом. Корпус рассчитан на 305 коек, мощность можно увеличить до 400 коек. В медицинском учреждении предусмотрели хирургическое и неврологическое отделения, лабораторию, отделения реанимации и интенсивной терапии.

Медицинскую помощь смогут получить пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения, болезнями органов дыхания и диабетом.

Строительство должны завершить к концу 2021 года. Также до конца года за счет бюджетных средств в городе планируется построить 9 объектов здравоохранения.

Ранее мы писали, что третью волну коронавируса ожидают осенью.

Видео: пресс-служба губернатора