Проект нового корпуса больницы Святого Великомученика Георгия одобрили

Будущий корпус будет возведен в виде трансформера.

Региональный "Центр государственной экспертизы" одобрил проект строительства многопрофильного лечебно-диагностического корпуса Городской больницы Святого Великомученика Георгия, передает пресс-служба вице-губернатора Николая Линченко.

Корпус в виде трансформера появится на Северном проспекте. Врачи смогут оказывать круглосуточную стационарную помощь взрослым петербуржцам по терапевтическому, неврологическому и хирургическому профилям. Здание рассчитано на 305 коек. Помимо указанных профилей будут также отделение реанимации и интенсивной терапии.

По плану рабочие должны возвести шестиэтажное здание до конца этого года.

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Фото: Piter.tv