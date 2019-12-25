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В Центре государственной экспертизы Петербурга проходят обыски
Сегодня, 13:12
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В Центре государственной экспертизы Петербурга проходят обыски

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Предварительно сообщается, что мероприятия проходят в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

В среду, 22 июня, СПб ГАУ "Центр государственной экспертизы" стартовали обыски. В мероприятиях задействованы представители ОМОН и управления экономической безопасности, сообщает "Фонтанка".

Судя по всему, правоохранители работают над делом о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас за его производство отвечает Главное следственное управление ГУ МВД на Лиговском проспекте.

Отмечается, что с сотрудниками силовых структур, проводящими обыск, взаимодействует замдиректора ГАУ Николай Колосков. Сам руководитель ушел в отпуск. 

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково через таможню не пропустили украшение стоимостью более четырех миллионов рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: обыски, омон, санкт-петербург, центр государственной экспертизы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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