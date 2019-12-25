В Петербурге разработан план по снижению заболеваемости коронавирусом

В городе темпы вакцинации от коронавируса не очень высокие.

Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец принял участие в видеоселекторном совещании с Министерством здравоохранения РФ. Лисовец согласился с ухудшением эпидемической ситуации в Петербурге.

Количество госпитализаций – а для нас это самый надежный показатель – выросло на 25%. Дмитрий Лисовев, глава комитета по здравоохранению

В это же время темпы вакцинации не очень высокие. Но в стационарах подтверждают, что в реанимации нет ни одного человека с коронавирусом, который получил оба компонента вакцины.

Также Лисовец сообщил, что в городе уже разработан план мероприятий, направленных на снижение темпов развития эпидемических процессов.

Ранее стало известно, что власти Петербурга не исключают введения локдауна.

Фото: Piter.tv