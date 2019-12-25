В Петербурге разработан план по снижению заболеваемости коронавирусом

Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец принял участие в видеоселекторном совещании с Министерством здравоохранения РФ. Лисовец согласился с ухудшением эпидемической ситуации в Петербурге.
Количество госпитализаций – а для нас это самый надежный показатель – выросло на 25%.
Дмитрий Лисовев, глава комитета по здравоохранению
В это же время темпы вакцинации не очень высокие. Но в стационарах подтверждают, что в реанимации нет ни одного человека с коронавирусом, который получил оба компонента вакцины.
Также Лисовец сообщил, что в городе уже разработан план мероприятий, направленных на снижение темпов развития эпидемических процессов.
Ранее стало известно, что власти Петербурга не исключают введения локдауна.
Фото: Piter.tv
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