В Ленобласти за ноябрь выросли цены на мясо и овощи

Антирекорд месяца принадлежит огурцам, которые стали дороже на 10%.

По данным Петростата, в ноябре в Ленобласти подорожали многие продукты. Антирекорд месяца принадлежит огурцам, которые стали дороже на 10%.

В среднем, килограмм говядины стал стоить 478 рублей (+1,4%), курицы – 175 рублей (+1,8%). Вареная колбаса выросла в цене на 3,8% (452 рубля за килограмм). И только свинина упала в цене на 1,2% и стала стоить 313 рублей за килограмм.

За ноябрь стоимость плодовоовощной продукции увеличилась на 2,5%. Больше всего подорожали огурцы (на 10%) и чеснок (на 9,6%). Среди фруктов серьезный рост в цене показали бананы, которые подорожали на 3,4%.

Ранее в Петербурге резко подорожало молоко.

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