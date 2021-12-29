За новогодние праздники в Петербурге и области задержали 541 пьяного водителя

Всего за новогодние праздники сотрудники ГИБДД зафиксировали 3192 нарушения ПДД.

В новогодние праздники, с 1 по 9 января, на дорогах Петербурга и области задержали 541 пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Из общего числа остановленных 351 водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 158 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, еще 32 водителя вновь попались сотрудникам нетрезвыми за рулем повторно и будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

Всего за новогодние праздники сотрудники ГИБДД зафиксировали 3192 нарушения правил дорожного движения: 197 водителей выехали на встречную, 51 водитель сели за руль без прав (ранее лишенные), выявлены 769 нарушений правил перевозки детей, 629 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам и еще 1008 нарушений зафиксированы со стороны пешеходов или пассажиров.

Также в праздничные дни на дорогах Петербурга и области произошло 4094 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий погибли 18 человек.

Фото: Piter.TV