В Петербурге проведут серию рейдов по выявлению нетрезвых водителей

За новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 3192 нарушения ПДД.

Во вторник, 11 января, стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции продолжат в январе проведение рейдов по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, рйды пройдут в ночь с 14 на 15 января 2022 года, с 15 на 16 января 2022 года, с 16 на 17 января 2022 года, с 28 на 29 января 2022 года, с 29 на 30 января 2022 года и с 30 на 31 января 2022 года на территории города и области.

Так, с 1 по 9 января сотрудники управления выявили и пресекли 3192 нарушения ПДД. При этом 351 водитель из нарушителей был в состоянии алкогольного опьянения, 158 водителей отказались от прохождения освидетельствования, 32 водителя, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде, которые будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

Помимо этого, 197 водителей в нарушение ПДД совершили выезд на "встречку", 51 водитель был лишен прав управления машиной, было зафиксировано 769 нарушений правил перевозки детей. Также 629 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам, а 1008 нарушений было зафиксировано со стороны пешеходов или пассажиров.

Фото: Piter.tv