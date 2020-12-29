За новогодние праздники аварийные службы Петербурга приняли 179 обращений

Всего выполнили 27 выездов на аварии и обследования.

В Северной столице за новогодние праздники аварийные службы приняли 179 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию города.

С 4 по 11 января аварийная служба ГУП "Экострой" выезжала 27 раз на места аварий. Из них 25 раз — сбор ртути. В итоге специалисты вывезли около 11 кг ртути.

Также специалисты ГУП "Экострой" замерили содержание паров ртути в воздухе из разбитых термометров по 24 адресам.

Ранее мы сообщали о том, что в ГАТИ рассказали, в каких районах лучше и хуже всего убирали дворы в новогодние праздники.

Фото: СПб ГУП "Экострой"