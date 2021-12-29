За новогодние каникулы служба 122 приняла более 142 тысяч обращений горожан

Чаще всего горожане пытались вызвать врача на дом, записаться на вакцинацию от коронавируса или записаться ко врачу.

В новогодние праздники петербургская служба спасения "112" обработала более 142 тыс. заявок, связанных с распространением коронавируса. Чаще горожане хотели вызвать врача на дом (103 900 раз), записаться на вакцинацию (17 400 раз) и записаться на прием к врачу (более 11 000 раз).

В среднем в сутки звонили по 14 тыс. раз, а максимальная нагрузка была 4 и 5 января, когда число обращений достигало показателя в 19 700.

Специалисты службы спасения отрабатывают обращения, руководствуясь актуальной информацией, полученной от комитета по здравоохранению на день обращения гражданина.

Операторы службы спасения в Петербурге за новогодние праздники приняли более 100 тыс. экстренных вызовов.

Фото: Piter.tv