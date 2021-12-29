Операторы службы спасения в Петербурге за новогодние праздники приняли более 100 тыс. экстренных вызовов

Из общего числа поступивших по телефону "112" обращений на реагирование в скорую медицинскую помощь направлено более 34 тыс., в полицию – более 23 тыс. вызовов.

В понедельник, 10 января, в пресс-службе комитета по информатизации и связи рассказали Piter.tv, что за новогодние праздники в службу спасения "112" поступило около 105 тыс. вызовов, СМС и сообщений из информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Среднее количество вызовов в сутки составило порядка 11,3 тыс., а максимальное количество сообщений было зафиксировано 31 декабря – 12,3 тыс..

Так, более 34 тыс. звонков направили в скорую помощь, в полицию – более 23 тысяч вызовов, в пожарно-спасательную службу – около 2,5 тысяч обращений и более 600 – в службу газа. Около 5 тыс. вызовов потребовали комплексного реагирования и поэтому были направлены сразу нескольким экстренным оперативным службам.

В новогодние праздники чаще сообщали о ДТП – 4,5 тыс. раз. Около 2 тыс. раз жаловались на шум, чуть более 1 тыс. раз сообщали о пожаре. Много сообщений о пожаре были связаны с нарушением правил использования пиротехнических изделий, неправильной эксплуатацией электрооборудования и большой нагрузкой на электросеть.

Фото: Piter.tv