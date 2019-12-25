За ночные гонки на каршеринге петербуржцу придется отдать около 200 тыс. рублей

Горожанин сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и решил поиграть в "кошки-мышки" с сотрудниками ДПС.

В ночь на субботу, 13 августа, житель Петербурга решил устроить гонки на каршеринге по ночному городу. Однако водитель решил нарушить ПДД и в состоянии алкогольного опьянения выбрал не такси, а каршеринг. Стражи дородного порядка решили проверить документы автомобилиста, но тот не стал останавливать иномарку Renault и дал по газам. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Через несколько километров водитель сдался сотрудникам ДПС. Из-за штрафов поездка обошлась водителю почти в 200 тыс. рублей.

После беседы с полицейскими и составления протокола мужчина заявил, что жалеет о своем решении покататься на каршеринге.

Надо было на такси ехать — и всё. Водитель

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор