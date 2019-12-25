За ночь в Выборге сгорело несколько машин

Огонь уничтожил Mercedes и несколько других иномарок.

В ночь на вторник, 21 июля, во дворах Выборга произошёл поджог нескольких автомобилей. Информация об этом появилась в сообществе "Выборг ВКонтакте".

По словам очевидцев, приблизительно в 2 часа ночи на Спортивной улице прогремел взрыв, повредивший несколько иномарок. Затем на Рубежной загорелся Mercedes. На борьбу с огнем оперативно выехали пожарные службы, но машины было уже не спасти.





Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что вандалы повредили остановку в Выборге.

Фото: ВКонтакте / vyborgvk