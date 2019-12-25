Вандалы повредили остановку в Выборге

Неизвестные разбили стекло остановки на Ленинградском шоссе, 51 в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
Последствия прихода вандалов обнаружили местные жители. В данный момент представители муниципальных властей связываются с сотрудниками правоохранительных органов для проведения дальнейшей проверки и объявления злоумышленников в розыск.
Ранее мы рассказали о том, что вандалы снова испортили лица на горельефе дома Николаевых на Садовой.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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