Вандалы повредили остановку в Выборге

Нарушителей порядка ищет полиция.

Неизвестные разбили стекло остановки на Ленинградском шоссе, 51 в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Последствия прихода вандалов обнаружили местные жители. В данный момент представители муниципальных властей связываются с сотрудниками правоохранительных органов для проведения дальнейшей проверки и объявления злоумышленников в розыск.

Ранее мы рассказали о том, что вандалы снова испортили лица на горельефе дома Николаевых на Садовой.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО