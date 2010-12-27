За ночь в Петербурге выпало более 4 сантиметров снега

На улицах города трудятся около 400 единиц спецтехники и более 900 дворников.

В Петербурге прошедшей ночью выпало более четырех сантиметров снега. Дороги посыпают противогололедными материалами. Об этом сообщил городской Гидрометцентр.

По данным пресс-службы Комитета по благоустройству, накануне вечером дорожные предприятия вышли на дежурство у мостов и путепроводов, чтобы выполнить превентивную обработку солевыми растворами. Это делается для предотвращения образования гололедной пленки.

На улицах города трудятся около 400 единиц спецтехники и более 900 дворников.

На улицы Петербурга во вторник вышла снегоуборочная техника.

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